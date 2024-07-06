هيثم كاظم: فريقنا جاهز لمواجهة الزوراء ونسعى لتحقيق الفوز

2024-07-06 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية هيثم كاظم أن فريقه جاهز لخوض مباراة يوم غدٍ الاحد ضد فريق الزوراء لحساب الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق.وقال كاظم في تصريح خص به وكالة الانباء العراقية (واع) إن " فريقنا اكثر تحضيراً وجاهزية لكسب المباراة والتأهل للمباراة النهائية ، مبيناً ان اليوم السبت سيشهد اجتماعا مع اللاعبين والكادر الفني لحثهم على تقديم مستوى يليق باسم القوة الجوية "وأضاف أن " فريقنا جاهز لخوض هذه المباراة المهمة ولا توجد لديه أية غيابات ونتمنى التوفيق لفريقنا تحقيق الفوز والتأهل للنهائي".وحول تعاقد القوة الجوية مع المدرب القطري وسام رزق بين كاظم أن " المدرب القطري وسام رزق سيصل اليوم وستكون هناك جلسة معه لمناقشة الكثير من التفاصيل ، موضحاً أن اليوم أو ربما يوم غدٍ الاحد سيتم توقيع العقد معه ".