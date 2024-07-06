الحكيم يبلغ السفير التركي الجديد: حرب غزة ظالمة ويجب استثمار زيارة أردوغان إلى بغداد

2024-07-06 14:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم السبت (6 تموز 2024)، أن الحرب غزة ظالمة، فيما شدد على أهمية استثمار زيارة أردوغان إلى بغداد.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إننا "التقينا صباح اليوم السفير التركي الجديد لدى العراق أنيل بورا إنان وتمنينا لسعادته النجاح بمهام عمله في العراق، فيما أكدنا على علاقات الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين".

واضاف أن "العراق وتركيا جاران يتمتعان بإرث حضاري كبير مما يؤكد أهمية التكامل فيما بينهما واستثمار زيارة الرئيس أردوغان الأخيرة إلى العراق لإيجاد حلول لأزمة المياه"، مؤكدا "رغبة العراق بزيادة الإطلاقات المائية لحاجته الماسة للمياه".

واد الحكيم ان "طريق التنمية مشروع مهم ويخلق فرص كثيرة للعراقيين على طول الخط، وهناك جدية واضحة من الحكومة العراقية في إنجازه"، مشددا على "مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه بلدينا مع ضرورة الاحترام الكامل لسيادة العراق على أراضيه، وأن يكون هناك تنسيق أمني مشترك بين الجانبين".

وأشار الى ان "الحرب على غزة حرب ظالمة وجريمة إبادة جماعية"، داعيا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من هتك للحرمات والقوانين والأعراف الدولية".