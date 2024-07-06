توضيح من صندوق الإسكان بشأن التأمين على حياة المقترضين

2024-07-06 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضح صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، بشأن التأمين على حياة المقترضين.وأوضح المركز الإعلامي في الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نود إعلامكم بأن جميع قروض صندوق الإسكان مؤمنة (أي مشمولة بالتأمين على الحياة)"، داعياً "ذوي المقترض المتوفي مراجعة دوائر الصندوق في محافظاتهم، خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ الوفاة لغرض إطفاء القرض، شرط أن يكون المقترض قد سدد ما بذمته من أقساط ولغاية شهر وفاته، وبخلافه فإن دائرة صندوق الإسكان غير مسؤولة عن تعويض المتبقي من القرض، في حال رفضت المعاملة من قبل شركة التأمين، على أن يتم جلب المستمسكات المطلوبة أدناه: وهي شهادة الوفاةونسخة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة".