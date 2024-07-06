2024-07-06 15:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أظهرت البيانات الرسمية من كوريا الجنوبية أنه في النصف الأول من عام 2024 ، زادت صادرات المواد الغذائية والمنتجات ذات الصلة من البلاد بنسبة 5.2 على أساس سنوي ، مدعومة بشعبية المعكرونة سريعة التحضير ومنتجات الأرز المصنعة. بلغت قيمة صادرات قطاع الأغذية المسمى كفود بلس 6.21 مليار دولار ، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في العام السابق ، وفقا لبيانات وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية ، التي أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب يوم السبت. وفقا للبيانات ، زادت صادرات المعكرونة سريعة التحضير بنسبة 32.3 ، لتصل إلى 590.2 مليون دولار ، وزادت صادرات منتجات معالجة الأرز بنسبة 41.4 لتصل إلى 136.9 مليون دولار.