2024-07-06 15:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بالمتابعة الميدانية لحزمة المشاريع الخدمية التي أعلن عنها مؤخرا. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته الاقتصاد نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء استقبل محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي واطلع على الاوضاع في عموم الديوانية، وملف المشاريع الخدمية التي تنفذ في المحافظة. واشار البيان الى ان رئيس الوزراء تابع سير العمل في حزمة المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الإعمار والإسكان مؤخرا، بتوجيه من قبله، في أقضية ونواحي المحافظة، وشملت قطاعات المجاري والماء الصالح للشرب، والطرق والجسور والبلديات، وأعمال التأهيل لعشرات الاحياء السكنية. وشدد السوداني على ضرورة المتابعة الميدانية للمشاريع من قبل المحافظ وأعضاء الحكومة المحلية، والوقوف على المشاكل التي تعترض سير التنفيذ، والمعالجة الفورية لها، بهدف الاسراع في انجازها، وتحسين الخدمات المقدمة لابناء الديوانية، مبينا أن الحكومة خصصت ترليون دينار من مشاريع الوزارات خارج تخصيصات المحافظة، كما أعدت خططاً لتنشيط القطاعين الصناعي والزراعي، وفق البرنامج الحكومي وبما يسهم في الارتقاء بواقع المحافظة.