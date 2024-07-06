2024-07-06 15:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن اطلاق العمليات التموينية الكترونياً في محافظة المثنى واعتبارا من الرابع من الشهر الجاري. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة عن مدير عام الدائرة طالب حسن، تلقته الاقتصاد نيوز، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة اثير الغريري اطلقت دائرة التخطيط والمتابعة جميع العمليات التموينية في محافظة المثنى الكترونيا اعتباراً من يوم الخميس الموافق الرابع من شهر تموز الجاري. واضاف أن الدائرة اطلقت جميع العمليات التموينية في محافظة المثنى والتي تشمل النقل ،الشطر، اضافة الاطفال ، الحجب، رفع الحجب المؤقت، رفع الحجب للدخول العالية للذين رواتبهم اقل من مليونين دينار، شطب المتوفين، تصحيح الاسم. واوضح البيان ان العمليات التموينية ستكون الكترونياً عبر تطبيق تمويني وبامكان المواطنين تنزيل التطبيق منسوق play وترويج معاملته وهو جالس في بيته دون الحاجة إلى مراجعة الفرع التمويني وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن وتبسيط الاجراءات ، حيث سيتم استقبال وانجاز معاملات المواطنين من قبل موظفين مختصين تم تدريبهم مسبقا على التطبيق في فرع تموين المثنى. وأضاف أن دفع رسوم الجباية ستكون عن طريق تطبيق زين كاش. وفي سياق متصل اشار البيان الى انه تم تدريب وكلاء المواد الغذائية والطحين في المحافظة على طريقة استخدام تطبيق وكيل الذي سيتم من خلاله التجهيز والقطع وتسليم مفردات السلة.