2024-07-06 15:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت (6 تموز 2024)، تمكنها من اخماد حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك المشيدة من ألواح "الجينكو" في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "فرقنا، نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك المشيدة من ألواح الجينكو متخذه لتجارة الأجهزة الكهربائية المستهلكة داخل سوق الحسينية الثاني شمالي شرق بغداد".

وأضافت، إن "الفرق، استنفرت وطوقت النيران وعزلت الأكشاك المحترقة عن بقية السوق وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وبحسب المديرية، فأن "السوق عشوائي غير نظامي ويفتقر إلى أدنى شروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني مع خزين عشوائي مكدس في أكوام من المستهلكات للأجهزة الكهربائية والمواد البلاستيكية صعبة الإخماد والتبريد، على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".