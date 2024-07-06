كوبا أمريكا.. أوروجواي تختتم استعداداتها لمواجهة "راقصي السامبا"

2024-07-06 15:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اختتم منتخب أوروجواي لكرة القدم، استعداداته لمواجهة البرازيل المقررة فجر يوم غدٍ الأحد، على ملعب أليجيانت ستاديوم في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 المقامة بالولايات المتحدة.

وبقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، بدأ "السيليستي" المران عند غروب شمس مدينة لاس فيجاس، التي ستحتضن المباراة في محاولة لتجنب الحرارة الشديدة أثناء النهار في صحراء نيفادا، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وفي بداية المران، تدربت المجموعة التي من المنتظر أن تبدأ المباراة أمام البرازيل على مقعد البدلاء، لذلك قام لاعبون مثل رودريجو بينتانكور وجيورجيان دي أراسكايتا وإيميليانو مارتينيز بإجراء تمارين محددة بالكرة، بينما قام لاعبون آخرون في الفريق بتدريبات بدنية.

ومن المتوقع أن تلعب أوروجواي بنفس التشكيلة التي واجهت بها بوليفيا والولايات المتحدة، مع وجود ماكسيميليانو أراوخو وداروين نونيز وفاكوندو بيليستري في الثلاثي الهجومي.

وتخوض أوروجواي دور ربع النهائي متصدرة مجموعتها الثالثة بالعلامة الكاملة، فيما حلت البرازيل وصيفة في المجموعة الرابعة خلف كولومبيا، ولن تتمكن من الاعتماد على فينيسيوس جونيور أمام "السيليستي"، لكونه موقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

المصدر: وكالات