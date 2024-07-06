وزير التربية يعلن من نينوى اطلاق تنفيذ 24 موقعا تربويا متوقفا

2024-07-06 15:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

اعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت (6 تموز 2024)، اطلاق تنفيذ 24 موقعا تربويا متوقفا في محافظة نينوى.

وذكرت وزارة التربية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن وزيرها "ابرهيم نامس الجبوري عبر عن أمله بالتعاون المُطلق مع الحكومة المحلية للنهوض بواقع البنى التحتية وإغلاق ملف المشاريع المتلكئة وعلى رأسها مشروع الوزارة رقم واحد في نينوى وذلك خلال زيارته الى محافظة نينوى ولقاء المحافظ عبد القادر الدخيل ومدير عام التربية خالد المسلط وعدد من مسؤولي المحافظة".

واضافت ان "وزيرها اطلق من الموصل خبر شروع الملاكات الهندسية بتنفيذ (24) موقعا تربويا متوقفا بعد رفع وتيرة العمل ضمن مشروع الوزارة رقم واحد اليوم، بالإضافة إلى زيادة اعداد المدارس المُعدة للتفعيل قريبا بعد إجراء الحصر الشامل للمشاريع المتلكئة في عموم العراق".

وتابعت الوزارة انه "تم استحصال الموافقات الأمنية لنقل القطع الكونكريتية الى أماكن التشييد"، مبينة ان "الوزير يسعى من خلال جولاته الميدانية الى محافظات العراق تعضيد العلاقات مع الحكومة المحلية والحث على تراصف الصفوف دعما للمنظومة التربوية في كل مديرية للوصول الى الهدف المنشود تحقيقا للتكامل المؤسسي".