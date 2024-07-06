انطلاق الرحلة الأولى من مطار بغداد الدولي الى مطار بكين

2024-07-06 15:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية السبت عن بدء تسيير الرحلات المباشرة من بغداد الى بكين بعد توقف إستمر لعدة سنوات. وقالت وزارة النقل في بيان انه انسجاماً مع توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بضرورة توسيع وجهات الناقل الوطني الى مختلف القطاعات الإقليمية والدولية، إنطلقت ظهر اليوم السبت الرحلة الأولى من مطار بغداد الدولي الى مطار بكين داشينغ الدولي. وبين مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، بحسب البيان أن عودة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والصين والذي يعد الثاني من نوعه بعد قطاع (كوانجو) يعد خطوة مهمة لاسيما وانه سيفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين البلدين. وتابع عبد