2024-07-06 15:30:08 - المصدر: منصة إيشان

حث الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، الإيرانيين على التمسك به في “الطريق الصعب” الذي سيمضي فيه، وذلك بعد فوزه على منافسه من المحافظين في الانتخابات الرئاسية. وجرت الجولة الثانية أمس الجمعة بين بزشكيان، المعتدل الوحيد بين أربعة مرشحين، والمفاوض النووي السابق سعيد جليلي، وهو من المحافظين. وتعهد جراح القلب البالغ من العمر 69 عاما […]

ظهرت المقالة بزشكيان يخاطب الإيرانيين: أقسم بشرفي أني لن أتخلى عنكم في هذا الطريق فلا تتركوني أولاً على ايشان.