بعد اتهامه بصاحب "الدكتوراه الوهمية".. وزير التعليم المصري : حصلت عليها "أون لاين"

2024-07-06 16:00:05 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - مصر

قال وزير التربية والتعليم في مصر محمد عبداللطيف إنه حصل على شهادة الدكتوراه، التي أثارت الجدل مؤخرا، من خلال الدراسة في الجامعة "أون لاين"، وأنه سجل للدراسة عبر الإنترنت بهدف تعميق فهمه لإدارة التعليم عن بعد.





ويواجه عبداللطيف، اتهامات بالحصول على شهادة دكتوراه "وهمية" من جامعة "كارديف سيتي" عبر الإنترنت، ما أثار موجة من الجدل حول مؤهلاته العلمية، حسب صحيفة "المصري اليوم".





وجاءت هذه الاتهامات على خلفية تعيين عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم في التشكيل الحكومي الجديد، حيث كشفت منصات تحقق من المعلومات، من بينها "متصدقش"، عن عدم وجود أي اعتراف رسمي بشهادة جامعة "كارديف سيتي" أو برامجها الدراسية باعتبارها درجة أكاديمية معتمدة.





كما تقدم المحامي بالنقض، عمرو عبد السلام، ببلاغ إلى النائب العام؛ للتحقيق فيما يتم تداوله بشأن درجة الدكتوراه التي حصل عليها عبداللطيف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.





وردا على ذلك، قال الوزير في لقناة "إكسترا نيوز" المحلية سجلت للدراسة في الجامعة الأون لاين وكان الهدف من ذلك هو شغف لدي لمعرفة التعليم الأون لاين، وكنت أريد معرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدراس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط".



