العراق يعلن بدء تسيير الرحلات المباشرة بين بغداد وبكين

2024-07-06 16:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن بدء تسيير الرحلات المباشرة من بغداد الى بكين بعد توقف استمر لعدة سنوات. وذكر بيان لوزارة النقل تلقته الاقتصاد نيوز، أنه انسجاماً مع توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بضرورة توسيع وجهات الناقل الوطني الى مختلف القطاعات الإقليمية والدولية، تعلن إدارة الخطوط الجوية العراقية عن بدء تسيير الرحلات المباشرة من بغداد الى بكين بعد توقف استمر لعدة سنوات، لافتا الى أنه انطلقت ظهر اليوم الرحلة الأولى من مطار بغداد الدولي الى مطار بكين داشينغ الدولي. وبين مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم حسب البيان أن عودة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والصين والذي يعد الثاني من نوعه بعد قطاع كوانجو يعد خطوة مهمة لاسيما وانه سيفتح آفاقا جديدة من التعاون المشترك بين البلدين، مشيرا الى أن عدد الرحلات المجدولة لهذا القطاع حددت بواقع رحلتين إسبوعياً ، ذهاباً من العراق يومي السبت والثلاثاء ، وإياباً من بكين يومي الأحد والأربعاء ، فضلاً عن تخصيص أحدث الطائرات لخدمة الخط وهي من طراز Dreamliner المتميزة بقطع المسافات الطويلة ورفاهية السفر العالية.