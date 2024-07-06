شرطة البصرة تطيح بعصابة "تسليب" في الطويسة

2024-07-06 16:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم السبت (6 تموز 2024)، الإطاحة بعصابة "تسليب" في الطويسة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ورود أخبار إلى مكافحة إجرام البصرة عن محاولة تسليب أحد المواطنين في منطقة الطويسة، تم تشكيل فريق عمل متخصص وبعد التحري ومتابعة كاميرات المراقبة في المنطقة، أسفر عن التوصل إلى المتهمين وإلقاء القبض عليهم في وقت قياسي".

وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".