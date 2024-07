الناصرية: فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق كبير بمحيط الحي الصناعي

2024-07-06 16:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نجحت فرق الدفاع المدني في ذي قار، اليوم السبت، في السيطرة على حريق كبير اندلع في محيط الحي الصناعي بمدينة الناصرية. وصرح العميد أحمد حسن، مدير الدفاع المدني في ذي قار، لشبكة أخبار الناصرية، بأن الحريق اندلع في منطقة حشائش بالقرب من الحي الصناعي، وتمت السيطرة عليه...

