إخماد حريق اندلع بأكشاك غير نظامية في بغداد

2024-07-06 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع بأكشاك غير نظامية في سوق الحسينية الثاني ببغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "نجحت في احتواء وإخماد حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك المشيدة من ألواح (الجينكو) متخذة لتجارة الأجهزة الكهربائية المستهلكة داخل سوق الحسينية الثاني شمال شرق ببغداد".وأضافت: "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني وطوقت النيران وعزلت الأكشاك المحترقة عن بقية السوق، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".ولفتت إلى أن "السوق عشوائي وغير نظامي ويفتقر إلى أدنى شروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني مع خزين عشوائي مكدس في أكوام من المستهلكات للأجهزة الكهربائية والمواد البلاستيكية صعبة الإخماد والتبريد، على إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".