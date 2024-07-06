2024-07-06 16:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، اليوم السبت (6 تموز 2024)، تسجيل اول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية خلال العام الحالي 2024.

وقال مدير اعلام صحة ميسان محمد قاسم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حالة وفاة لحالة مشكوك بها بمرض الحمى النزفية دفعنا الى اخذ عينات لغرض اجراء فحوصات مستفيضة في بغداد وجاءت النتيجة لتؤكد الإصابة ما يعني انها اول حالة وفاة رسمية بالمرض".

وأضاف ان" سجلات صحة ميسان تؤكد تسجيل 26 إصابة مؤكدة بالمرض خلال 2024 جميعهم تماثلوا للشفاء مؤكدا بان مستشفيات المحافظة خالية حاليا من أي إصابة مؤكدة".

وأشار الى ان" ميسان هي الأقل في معدلات الإصابة قياسا بمحافظات الجنوب والوسط مؤكدا بان دائرته اتخذت سلسلة إجراءات وقائية من اجل منع أي إصابات عبر برامج توعوية بالاضافة الى التنسيق مع البيطرة حول الإجراءات الوقائية العاجلة حول منازل المصابين".

وأكدت دائرة صحة ميسان، يوم الاحد (30 حزيران 2024)، تسجيل حالة وفاة لشباب "مشكوك بكونها نتيجة الحمى النزفية"، مشيرة الى انها بانتظار النتائج من بغداد.

وقال مدير إعلام الدائرة محمد قاسم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شابا في مقتبل عمره توفي بشكل مفاجئ في احدى اقضية ميسان اليوم"، لافتا الى أن "كل الاعراض تشير الى أنه ربما مصاب بالحمى النزفية".

وأضاف، إنه "لا يمكن الجزم بأن سبب الوفاة هو مضاعفات مرض الحمى النزفية، ونحن بانتظار نتائج التحاليل القادمة من بغداد يوم غد من اجل بيان الحقيقة امام الرأي العام"، مبيناً أن "ميسان سجلت خلال العام الجاري 36 حالة إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية وجميعهم خضعوا للعلاج وصولا الى مرحلة الشفاء".

وأشار الى أن "دائرته تركز منذ اشهر على سبل الوقاية من المرض ومنع انتقاله من الحيوانات المصابة الى الانسان من خلال الالتزام بالإرشادات والابلاغ الفوري عن أي إصابة مشكوك بها من اجل اتخاذ الإجراءات الوقائية بشكل فوري".

ويعد العراق من بين بلدان شرق المتوسط التي تستوطنها حمى القرم-الكونغو النزفية، وظهرت في العراق لأول مرة عام 1979، وكانت بالعشرات، بحسب منظمة الصحة العالمية، إلا أن العام 2023 شهد العراق تسجيل حوالي 600 إصابة بالمرض، اما في العام الحالي ومنذ مطلع العام وحتى أواخر آيار الماضي تم تسجيل اكثر من 50 إصابة بالمرض حتى الان.