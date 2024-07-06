سهم تسلا يقفز 27% في أسبوع واحد

2024-07-06 17:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حقق سهم تسلا مكاسب كبيرة، بما مكنه من محو جميع خسائره عن العام الجاري، كما ارتفع بنحو 27 على مدار أسبوع واحد فقط. وأنهت أسهم شركة السيارات الكهربائية جلسة يوم أمس الجمعة، على ارتفاع عند 251.5 دولار، وكان السهم قد أنهى العام 2023 عند مستويات 248.4 دولار. وعلى الرغم من مكاسب السهم فإنه يتخلف عن مكاسب مؤشر ناسداك الذي ارتفع 22 منذ بداية 2024. فيما صعد إس آند بي 500 بنحو 17، أما سهم تسلا فزاد 1.2. ونجح السهم في إحراز هذه المكاسب بدعم من تقرير تسليمات الشركة عن الربع الثاني والذي جاء أعلى من التوقعات. وعلى الرغم من انخفاضها 4.8 على أساس سنوي، فإن التراجع كان أقل من المستويات المسجلة في الربع الأول كما منح المستثمرين أسباباً للتفاؤل مع الاتجاه نحو النصف الثاني. وكانت أسهم تسلا وصلت لأقل مستوى في 52 أسبوعاً بعد سلسلة من التطورات المثيرة للقلق. وانخفضت المبيعات في قطاع السيارات الأساسي في الربع الأول، وقلصت الشركة حجمها من خلال عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال، وكانت هناك تقارير تفيد بأن تسلا ألغت خططًا لإنتاج سيارة منخفضة التكلفة. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها المالية عن الربع الثاني من 2024 في الثالث والعشرين من يوليو تموز.