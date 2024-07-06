"محظورات محرم" في أكثر من 20 مدينة عراقية.. وثيقة

2024-07-06 17:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت هيئة المواكب الحسينية، اليوم السبت (6 تموز 2024)، عن وثيقة محظورات شهر محرم الحرام في اكثر من 20 مدينة عراقية.

وقال رئيس هيئة المواكب الحسينية في ديالى علي احمد طاهر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" مع حلول شهر محرم الحرام تم اعداد وثيقة شاملة ومتكاملة تتضمن نقاطًا هي محظورات يجب الابتعاد عنها ومنها قطع الطرق وحمل الاسلحة من قبل المواكب بالاضافة الى الالتزام بالاجراءات الامنية".

واضاف ان" الوثيقة سيتم تعميمها على المواكب الحسينية في اكثر من 20 مدينة من اجل تطبيقها، مؤكدا بان اي مخالفة سيتم التعامل معها بشكل فوري من قبل هيئة المواكب الحسينية".

واشار طاهر الى ان" جميع المواكب تعهدت بالالتزام الحرفي بالتعليمات الامنية من اجل منع اي خروقات وخلق اجواء مفعمة بالامن والاستقرار".