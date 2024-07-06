رسوم إضافية تدفع جزاري السليمانية لمقاطعة المسلخ الحكومي

2024-07-06 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقف الجزارون في السليمانية عن ذبح الحيوانات في المسلخ الحكومي النموذجي، اليوم السبت، احتجاجاً على إجبارهم دفع رسوم الفحص مرتين.

وقال آسو عمر، ممثل الجزارين في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، "منذ سنوات عديدة تتم عملية فحص واختبار حيواناتنا من خلال الشركات وندفع 7000 دينار للأغنام ، و30 ألف دينار للماعز الأسود، ليقوم المسلخ بإجراء فحوصات للحيوانات قبل وبعد الذبح".

وأضاف، "لكن منذ عدة أيام تأتي شركة أخرى إلى المسلخ في السليمانية وتقول إنها تجري فحوصات تفصيلية للحيوانات، من خلال أخذ عينة دم من الحيوان وتتقاضى 10 آلاف دينار للماعز الأسود و2000 دينار عن الأغنام".

وتابع عمر، "على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم وعدم وجود سوق، علينا أن ندفع رسوم الفحص مرتين بسبب الشركة".

وأشار ممثل الجزارين في السليمانية إلى "أنهم تحدثوا مع مكتب البيطري والمحافظ، وأكدا عدم معرفتهما بتلك المسألة".

وأوضح عمر، "أنهم كجزارين في السليمانية، قرروا بالإجماع، عدم أخذ الحيوانات إلى المسلخ، ولم يتم ذبح أي حيوان اليوم، لأننا لا نريد ان ندفع هذا المبلغ من المال، ومصرون على موقفنا".