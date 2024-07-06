وزير الكهرباء يصدر عدة توجيهات بخصوص شهر محرم الحرام
2024-07-06 18:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، عدة توجيهات بخصوص شهر محرم الحرام.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, أجرى زيارة تفقدية إلى مركز السيطرة الوطني، حيث اطلع على مستويات الإنتاج وعدالة توزيع الأحمال بين المحافظات".
وأضاف البيان، أن "الوزير أصدر عدة توجيهات بإعطاء مدينة كربلاء خصوصية خلال أيام محرم الحرام وزيادة حصتها من التجهيز؛ لما تشهده من حضور مليوني في ذكرى فاجعة الطف الأليمة".
وتابع البيان، أن "الوزير ترأس اجتماعا في دائرة التشغيل والتحكم؛ لمناقشة إلغاء الاستثناءات الممنوحة وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد، فيما وجه بتشكيل لجنة متخصصة تضع معايير دقيقة وموضوعية يتم على ضوئها البت في إلغاء الاستثناءات القائمة أو الإبقاء على عدد منها كالقطاع الصحي ومحطات المياه وبعض الدوائر ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال فترة 5 أيام فقط"، مشددا على، "غلق باب المجاملات في منح الاستثناءات السابقة وتوجيه الطاقة الكهربائية إلى الأحياء السكنية".
أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، عدة توجيهات بخصوص شهر محرم الحرام.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, أجرى زيارة تفقدية إلى مركز السيطرة الوطني، حيث اطلع على مستويات الإنتاج وعدالة توزيع الأحمال بين المحافظات".
وأضاف البيان، أن "الوزير أصدر عدة توجيهات بإعطاء مدينة كربلاء خصوصية خلال أيام محرم الحرام وزيادة حصتها من التجهيز؛ لما تشهده من حضور مليوني في ذكرى فاجعة الطف الأليمة".
وتابع البيان، أن "الوزير ترأس اجتماعا في دائرة التشغيل والتحكم؛ لمناقشة إلغاء الاستثناءات الممنوحة وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد، فيما وجه بتشكيل لجنة متخصصة تضع معايير دقيقة وموضوعية يتم على ضوئها البت في إلغاء الاستثناءات القائمة أو الإبقاء على عدد منها كالقطاع الصحي ومحطات المياه وبعض الدوائر ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال فترة 5 أيام فقط"، مشددا على، "غلق باب المجاملات في منح الاستثناءات السابقة وتوجيه الطاقة الكهربائية إلى الأحياء السكنية".