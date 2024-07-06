وزير الكهرباء يصدر عدة توجيهات بخصوص شهر محرم الحرام

2024-07-06 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، عدة توجيهات بخصوص شهر محرم الحرام.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, أجرى زيارة تفقدية إلى ‏مركز السيطرة الوطني، حيث اطلع على مستويات الإنتاج وعدالة توزيع الأحمال ‏بين المحافظات".وأضاف البيان، أن "الوزير أصدر عدة توجيهات بإعطاء مدينة كربلاء خصوصية خلال أيام محرم ‏الحرام وزيادة حصتها من التجهيز؛ لما تشهده من حضور مليوني في ذكرى فاجعة ‏الطف الأليمة".وتابع البيان، أن "الوزير ترأس اجتماعا في دائرة التشغيل والتحكم؛ لمناقشة إلغاء الاستثناءات ‏الممنوحة وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد، فيما وجه بتشكيل لجنة متخصصة تضع معايير دقيقة وموضوعية يتم على ‏ضوئها البت في إلغاء الاستثناءات القائمة أو الإبقاء على عدد منها كالقطاع الصحي ‏ومحطات المياه وبعض الدوائر ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، على أن ‏ترفع اللجنة تقريرها خلال فترة 5 أيام فقط"، مشددا على، "غلق باب المجاملات في منح الاستثناءات السابقة وتوجيه الطاقة ‏الكهربائية إلى الأحياء السكنية".