هفوة جديدة وعودة للوراء.. بايدن: سأهزم ترامب في انتخابات 2020

2024-07-06 18:32:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - متابعات





تتواصل هفوات وسقطات الرئيس الأميركي جو بايدن هذه الأيام رغم محاولته إنقاذ مستقبله السياسي بعد كارثة المناظرة التي جمعته بمنافسه دونالد ترامب.





وتعهد جو بايدن بهزيمة دونالد ترامب "مرة أخرى في عام 2020"، وذلك أمام تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن.





وقال الرئيس الأميركي: "سأهزم دونالد ترامب سأهزمه مرة أخرى في 2020".





لكنه صحح جملته بسرعة خلال تجمع انتخابي لحشد في ماديسون بولاية ويسكونسن، قائلًا: "إنه سيفعل ذلك "مرة أخرى في عام 2024".





ويواجه بايدن، الذي تغلب على ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، معركة شاقة لتحقيق الانتصار في 2024، حيث تزداد الضغوط عليه للانسحاب من السباق بعد أداء كارثي في المناظرة الأسبوع الماضي والذي ألقى بظلاله على حملته الانتخابية.