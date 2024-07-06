2024-07-06 18:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، السبت، أنه لن يستثني أحداً في القطع المبرمج، فيما وجه بغلق باب المجاملات في منح الاستثناءات السابقة. وذكرت الوزرة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن الوزير زياد علي فاضل قام، اليوم السبت، بزيارة تفقدية إلى ‏مركز السيطرة الوطني، حيث اطلع على مستويات الإنتاج وعدالة توزيع الأحمال ‏بين المحافظات.‏ وأصدر وزير الكهرباء، وفقا للبيان، عدة توجيهات بأعطاء كربلاء المقدسة خصوصية خلال أيام محرم ‏الحرام وزيادة حصتها من التجهيز، لما تشهده من حضور مليوني في ذكرى فاجعة ‏الطف الأليمة. ‏ وأوضح البيان، أن الوزير ترأس اجتماعا في دائرة التشغيل والتحكم، لمناقشة إلغاء الاستثناءات ‏الممنوحة وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد. ‏ ووجه وزير الكهرباء، بتشكيل لجنة متخصصة تضع معايير دقيقة وموضوعية يتم على ‏ضوئها البت في إلغاء الاستثناءات القائمة أو الابقاء على عدد منها كالقطاع الصحي ‏ومحطات المياه وبعض الدوائر ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، على أن ‏ترفع اللجنة تقريرها خلال فترة 5 أيام فقط، مشددا على غلق باب المجاملات في منح الاستثناءات السابقة وتوجيه الطاقة ‏الكهربائية إلى الأحياء السكنية. ‏