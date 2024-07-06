التجارة تعلن شراء نحو 6 ملايين طن من الحنطة المحلية وتتوقع المزيد

2024-07-06 18:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، (6 تموز 2024)، انها اشترت 5.9 مليون طن من الحنطة المحلية خلال موسم الحصاد الحالي الذي بدأ في نيسان الماضي.

وقال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة، حيدر نوري الكرعاوي، لرويترز "نتوقع أن يصل حجم المشتريات إلى نهاية الموسم إلى ستة ملايين و300 ألف طن".

وفي العام الفائت 2023، قال الكرعاوي، إن الوزارة "اشترت ما يزيد على 4.5 مليون طن من القمح من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد الذي ينتهي في منتصف تموز أو في بداية شهر آب".

يذكر ان وزارة التجارة أعلنت في 25 آذار الماضي، إن العراق يتوقع استيراد ما بين 600 ألف إلى مليون طن من القمح إذا حقق موسم الحصاد هذا العام هدفه البالغ 4 ملايين طن.