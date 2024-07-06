بغداد.. هجوم مسلح على منزل نائب في البرلمان

2024-07-06 18:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت كتلة اشراقة كانون، اليوم السبت (6 تموز 2024)، عن تعرض منزل النائب عنها تقي ناصر الوائلي الى هجوم مسلح في منطقة الدولعي ببغداد، مبينة ان الهجوم لم يسفر عن خسائر بالأرواح.

وقالت الكتلة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "النائب عن إشراقة كانون تقي ناصر الوائلي وأسرته الكريمة تعرضوا، اليوم، إلى اعتداء ارهابي مسلح على منزله في منطقة الدولعي ببغداد من قبل مجموعة خارجة عن القانون حيث استخدمت في هذا الهجوم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضافت أن "هذا الهجوم الغادر والجبان لم يسفر عن ضحايا بالأرواح بالرغم من الأضرار التي لحقت في الابنية والعجلات"، مبينة انها "في الوقت الذي تستنكر فيه هذه الجريمة بحق النائب واسرته وسائر المواطنين فانها تطالب الحكومة متمثلة برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء لغرض محاسبتهم وفقا للقانون وعدم التهاون مع تلك الأفعال لاي سبب كان حرصا على سلامة الناس وامنهم".