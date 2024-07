2024-07-06 18:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، تواصل أعمال إكساء شارع الزراعة، أحد أهم الشوارع الحيوية والرئيسية في مركز مدينة الناصرية، وبوتيرة متصاعدة.

