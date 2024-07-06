2024-07-06 19:00:13 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن بدء تسيير الرحلات المباشرة من بغداد الى بكين بعد توقف استمر لعدة سنوات. وذكر بيان لوزارة النقل تلقته “إيشان”، أنه “انسجاماً مع توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بضرورة توسيع وجهات الناقل الوطني الى مختلف القطاعات الإقليمية والدولية، تعلن إدارة الخطوط الجوية العراقية عن بدء تسيير الرحلات المباشرة من بغداد […]

ظهرت المقالة الطائر الأخضر يحلق من مطار بغداد إلى بكين بعد توقف لـ10 سنوات أولاً على ايشان.