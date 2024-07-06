2024-07-06 19:00:13 - المصدر: منصة إيشان

أوضح صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، بشأن التأمين على حياة المقترضين. وأوضح المركز الإعلامي في الوزارة في بيان تلقته “إيشان”، “نود إعلامكم بأن جميع قروض صندوق الإسكان مؤمنة (أي مشمولة بالتأمين على الحياة)”، داعياً “ذوي المقترض المتوفي مراجعة دوائر الصندوق في محافظاتهم، خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ الوفاة لغرض […]

ظهرت المقالة صندوق الإسكان: قروضنا مشمولة بالتأمين على الحياة أولاً على ايشان.