ضرب وطرد.. محاكم كردستان تسجل 341 شكوى تعنيف ضد الرجال

2024-07-06 19:24:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - متابعات

كشف رئيس اتحاد الدفاع عن الرجال في إقليم كردستان برهان علي عن قيام قاضية في محكمة السليمانية بطرد زوجها من المنزل ومطالبته بتعويضها بـ60 الف دولار.





وقال علي إن "هناك 341 شكوى مسجلة من قبل رجال على زوجاتهم تعرضوا للاعتداء بالضرب والطرد من المنزل بمساعدة من أهل الزوجة"، مشيرا الى أن "هناك قاضية تعمل في محكمة السليمانية طردت زوجها من المنزل ورفعت عليه 9 شكاوى وطلبت تعويضا منه بأكثر من 60 ألف دولار".





وأضاف أن "الاتحاد استقبل الرجل وحاول التواصل مع القاضية لغرض إصلاح الوضع بينهم"، مبيناً أنه "تم تسجيل 31 حالة انتحار لرجال بسبب ضغوطات من زوجاتهم، كما أن هناك 11 حالة قتل لرجال على يد زوجاتهم بمساعدة من أهل الزوجة وبسبب الخيانة الزوجية".