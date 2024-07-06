الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش خلف جبال طوزخورماتو

2024-07-06 19:30:03 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلنت قيادة محور الشمال في الحشد الشعبي، اليوم السبت، العثور على مضافة وأجهزة ومعدات تابعة لعصابات داعش الإرهابية خلف جبال طوزخورماتو بمحافظة كركوك.وأوضح قائد محور الشمال في الحشد الشعبي أبو رضا النجار في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة من فوج مغاوير اللواء 63 التابعة للحشد الشعبي وقيادة عمليات محور الشمال والجيش العراقي، عثرت على مضافة تابعة لعصابات داعش الإرهابية خلال عملية دهم وتفتيش لمناطق خلف جبال قضاء طوزخورماتو".وأضاف، أن "القوة عثرت أيضا على أجهزة ومعدات تابعة لعصابات داعش الإرهابية وتمت مصادرتها"، لافتا إلى، أن "العمليات الاستباقية التي تنفذها القوات الأمنية قيدت حركة العصابات الإرهابية، وستستمر من أجل القضاء على ما تبقى من فلولها".