2024-07-06 19:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية PIA، السبت، البدء بسلسلة من الرحلات الجوية الخاصة إلى مدينة النجف العراقية، بهدف ايصال الزائرين خلال فترة عاشوراء. وذكرت مواقع باكستانية، أن الخطوط الجوية الباكستانية أطلقت عملية خاصة لتفويج الزائرين الى العراق، ومن المقرر إجراء رحلتين إضافيتين في 7 و11 تموز. وأضافت إن شركة الخطوط الجوية الباكستانية لن تقوم بنقل الزائرين إلى النجف فحسب، بل ستضمن أيضًا عودتهم بسلاسة، وستبدأ عمليات العودة اعتباراً من 20 تموز الجاري.