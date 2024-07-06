لجنة نيابية عن قانون تمليك الأراضي الزراعية: قيد الدراسة والإعداد

2024-07-06 19:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، السبت، أن مسودة قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية قيد الإعداد والدراسة، ولا توجد معرقلات أمام القانون. وقال عضو اللجنة، حسين حبيب في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، إن لجنته تنتظر وصول مسودة قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية من الحكومة، مؤكداً أن هذا القانون فيه مصلحة عامة وفائدة للعوائل التي اضطرت إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية. وأضاف حبيب، إن أعداد العشوائيات والزراعيات كبيرة، وتحتاج إلى وقت كبير من أجل إحصائها بشكل دقيق وتنظيمها وتضمينها وتقديمها في القانون. واشار إلى، أن لجنة الخدمات النيابية لن تتردد أو تتأخر بدراسة الموضوع وقراءة القانون قراءة أولى ومن ثم مناقشته والتصويت عليه لما فيه من مصلحة كبيرة للمواطنين والعوائل المتعففة. وأكد أن القانون حتى الآن يمثل مقترحاً حكومياً ويتواجد لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو قيد الإعداد والدراسة، مشيراً إلى أنه لا توجد معرقلات كبيرة أو تعارضات أمام القانون.