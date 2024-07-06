كين وبيلينجهام يقودان إنجلترا أمام سويسرا

2024-07-06 19:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة سويسرا، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، المقامة حاليا في ألمانيا.ويقود هجوم منتخب إنجلترا، الثلاثي بوكايو ساكا وفيل فودين وهاري كين.وكان منتخب إنجلترا قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز 2-1 على سلوفاكيا، بينما أطاحت سويسرا بمنتخب إيطاليا حامل اللقب، بالانتصار عليه 2-0.وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:بيكفورد - كونسا - جون ستونز - كايل ووكر - كيران تريبيير - ماينو - ديكلان رايس - جود بيلينجهام - ساكا - فيل فودين - هاري كينفيما جاء تشكيل سويسرا كالآتي:يان سومير - رودريجيز - مانويل أكانجي - شار - أيبشير - جرانيت تشاكا - فريلير - ريدر - ندوي - فارجاس - إمبولو