بالصور.. المباشرة بمشروع مجاري ابي غريب الستراتيجي

2024-07-06 19:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

بغداد/ ٢٠٢٤/٧/٦

أعلنت محافظة بغداد المباشرة بمراحل تنفيذ مشروع مجاري ابو غريب الاستراتيجي بطاقة تصل إلى ٤١ الف متر مكعب في اليوم .

بيان لمحافظة بغداد اورده قسم الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى"المباشرة وبحسب توجيهات محافظ بغداد السيد #عبد_المطلب_العلوي بأعمال مشروع مجاري ابو غريب الاستراتيجي والذي يعتبر من المشاريع الكبيرة والمهمة الذي تشرف عليه ملاكات مجاري محافظة بغداد وبتنفيذ شركات (الاحتفاد وارض الهدى والعراق الحر) ".

وأضاف ان "المشروع يتكون من وحدة معالجة وبطاقة٤٢ الف متر مكعب باليوم وبواقع شبكات تبلغ حوالي ٣٨٨ كم تشمل شبكات مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي"، لافتا إلى ان "المشروع يضم محطات الرفع والبالغ عددها ٩ محطات خاصة بالصرف الصحي و ٩ محطات لتصريف مياه الأمطار".

وتابع ان "العمل مستمر حيث تمت المباشرة بسته محطات شملت أعمال الحفريات وسيتم انجاز العدد المتبقي لحين استحصال الموافقات اللازمة" ، مشيراً إلى "حفر اغلب الأحواض الرئيسية وكذلك أعمال البايلات الاختبارية وسيتم قريبا المباشرة بالشبكات بعد استحصال الموافقات اللازمة" .