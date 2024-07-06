طبيب عراقي يدخل (غينيس) بانجاز استثنائي

2024-07-06 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حقق الطبيب العراقي أنس الفهداوي، إنجازاً استثنائياً بدخوله موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية عن طريق تحقيقه أكبر عدد من المشاهدات لبث مباشر على (يوتيوب) لدرس حول موضوع نظافة الأسنان وصحة الفم.

وتسلم الفهداوي شهادة من مركز (غينيس) للأرقام القياسية بدبي في حفل خاص، معبراً عن امتنانه للإمارات على تسهيل حصوله عليها، وشكر جميع من شاركوه هذا الإنجاز.

وشهد البث المباشر الذي قدمه أنس الفهداوي حول نظافة الأسنان وصحة الفم إقبالاً كبيراً، إذ شاهده 2687 طبيباً.

وذكر الفهداوي، أن تحقيق هذا الرقم القياسي ليس فقط فخراً له وللعراق، بل هو أيضاً رسالة قوية للعالم بأسره حول أهمية الاستثمار في التعليم الصحي ونشر الوعي بطرق مبتكرة وجذابة.

ورأى أن هذا الإنجاز يضع العراق على خريطة العالم في مجال طب الأسنان الحديث، ويعزز من مكانته مركزاً للتطور الطبي والابتكار في المنطقة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يسهم في رفع مستوى الوعي العام بأهمية نظافة الأسنان ودورها الحيوي في الحفاظ على الصحة العامة.

ويعتبر الفهداوي عراب الذكاء الاصطناعي الطبي في العراق ومؤسس مركز AI DENTAL CENTER، وهو أول مركز أسنان ذكي تخصصي في العراق.

ويستخدم المركز تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.