2024-07-06 19:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية حيدر نوري الكرعاوي، يوم السبت، تسويق 5.9 مليون طن من القمح المحلي (الحنطة) خلال موسم الحصاد الحالي الذي بدأ في أبريل/ نيسان.

وقال الكرعاوي لرويترز، "نتوقع أن يصل حجم المشتريات إلى نهاية الموسم إلى ستة ملايين و300 ألف طن".

ومطلع يونيو الماضي، أعلنت وزارة التجارة العراقية، تحقيق أهداف الموسم التسويقي لمحصول القمح 2024 من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الموسم التسويقي لمحصول القمح 2024 يحقق أهدافه من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج الوطني بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العراقي".

وأضاف أن "عمليات التسويق واسعة النطاق مستمرة في محافظات الموصل وكركوك وديالى، فضلاً عن محافظات عراقية أخرى، في حين بدأت تتضاءل عمليات التسويق في المحافظات الوسطى والجنوبية بعد استكمال عمليات تسليم المحصول حسب إحصائيات وزارة الزراعة خلال الموسم الزراعي".