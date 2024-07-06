نائب رئيس البرلمان يبارك بنجاح الإنتخابات الايرانية وفوز مسعود بزشكيان رئيسا لها

2024-07-06 19:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله أحمد، اليوم السبت، الجمهورية الإسلامية الايرانية، بمناسبة نجاح الإنتخابات الرئاسية وفوز مسعود بزشكيان رئيساً لإيران".ونقل بيان لنائب رئيس مجلس النواب عن شاخەوان قوله، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، ان "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله احمد أعرب عن تمنياته بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وفي كافة المجالات والمستويات، وأهمية دعم الجهود الدولية والمساعي الرامية لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة".