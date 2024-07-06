اعتداء "إرهابي" على نائب في البرلمان العراقي

2024-07-06 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعرض نائب في البرلمان العراقي، يوم السبت، إلى اعتداء "إرهابي مسلح" على منزله في منطقة الدولعي ضمن العاصمة بغداد.

وجاء في بيان لكتلة "إشراقة كانون"، التي ينتمي إليها النائب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تقي ناصر الوائلي، وأسرته، تعرضوا هذا اليوم إلى اعتداء إرهابي مسلح على منزله في منطقة الدولعي ببغداد من قبل مجموعة خارجة عن القانون".

وبحسب البيان، استخدمت هذه الجماعة، في هجومها "الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لكنه لم يسفر عن ضحايا بالأرواح، على الرغم من الأضرار التي لحقت في المنزل والعجلات .

واستنكرت كتلة إشراقة كانون، ما وصفته بـ"الجريمة" بحق النائب وأسرته وسائر المواطنين، مطالبة الحكومة متمثلة برئيس الوزراء، ووزير الداخلية، بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء لغرض محاسبتهم وفقا للقانون وعدم التهاون مع تلك الأفعال لأي سبب كان، حرصا على سلامة الناس وأمنهم".