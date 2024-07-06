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شعبان وشنيشل ونصيف "الأفضل" في الجولة 37 لدوري نجوم العراق

شعبان وشنيشل ونصيف
شعبان وشنيشل ونصيف "الأفضل" في الجولة 37 لدوري نجوم العراق
2024-07-06 20:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصل مدرب فريق الكرخ المصري هيثم شعبان الأفضل في الجولة السابعة والثلاثين بعد قراءة ناجحة لمباراة فريقه والفوز المستحق على فريق نفط البصرة بهدف دون مقابل .

كما تم اختيار حارس مرمى الميناء جعفر شنيشل الحارس الأفضل في الجولة 37 ، تصديات حاسمة وشباك نظيفة في مباراة الميناء مع الطلبة التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وبعد تألقه وتسجل هدفين في مرمى كربلاء التي انتهت لصالح اربيل بنتيجة 4-1، تم اختيار لاعب اربيل محمد قاسم نصيف الأفضل في الجولة السابعة والثلاثين.

وكان لاعب فريق القوة الجوية أيمن حسين، حسم بنسبة كبيرة لقب هداف دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2023-2024.

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