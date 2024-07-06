الصدر يطرد قائد جيش المهدي الاسبق بتهمة الخيانة

2024-07-06 20:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طرد قيادي كبير في التيار بتهمتي الفساد والخيانة.

وذكر العراقي المعروف بوزير الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نودّ إعلام المؤمنين أعزهم الله بعزّه.. أن الفاسد (عباس الكوفي) مطرود بتهمة الخيـانة والفساد، فيمنع التعامل معه منعاً باتاً بكافة التعاملات التجارية والمالية وغيرها مطلقاً".

وأضاف أنه "على الرغم من ذلك فإننا ندعوه للتوبة والعزلة.. كما نهيب بالجميع عدم التعامل معه بعنـف أو ما شاكل ذلك".

والكوفي هو احد قيادي التيار الصدري وكان قائدا لجيش المهدي الذراع العسكري للصدر.