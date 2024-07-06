2024-07-06 21:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن وزير الصدر صالح محمد العراقي، اليوم السبت، طرد “عباس الكوفي”، من مفاصل التيار الصدري بسبب ما وصفه بـ “الخيانة والفساد”. وقال وزير القائد في بيان، حصلت عليه منصة “إيشان”، إن “الفاسـ،،ـد (عباس الكوفي) مطرود بتهمة الخيـ،،ـانة والفسـ،،ـاد.. فيمنع التعامل معه منعاً باتاً بكافة التعاملات التجارية والمالية وغيرها مطلقاً”. وأضاف: “على الرغم من ذلك […]

ظهرت المقالة وزير الصدر يعلن طرد “عباس الكوفي” من مفاصل التيار ويحذر من التعامل معه بعنف أولاً على ايشان.