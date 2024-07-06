2024-07-06 21:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت كتلة إشراقة كانون، اليوم السبت، تعرض أحد نوابها إلى هجوم مسلح استهدف منزله في بغداد. وقالت الكتلة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “النائب تقي ناصر الوائلي، وأسرته، تعرضوا هذا اليوم إلى اعتداء إرهابي مسلح على منزله في منطقة الدولعي ببغداد من قبل مجموعة خارجة عن القانون”. و أضافت، أن “هذه الجماعة استخدمت في […]

ظهرت المقالة إشراقة كانون تعلن تعرض منزل أحد نوابها لهجوم مسلح في بغداد أولاً على ايشان.