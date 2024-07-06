2024-07-06 21:00:08 - المصدر: منصة إيشان

التقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بعد فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمس الجمعة. وقبل ذلك، قال بزشكيان، في مؤتمر صحفي، إنه “جاء إلى الرئاسة لجعل إيران بلاداً مزدهرة وللوفاء بالعهود التي قطعها”، مبيناً أنه “يسعى لفك العقد التي تواجه البلاد بإشراف القائد وحكمته”، بحسب تعبيره. وأضاف: “أشكر […]

ظهرت المقالة أول لقاء بين المرشد الإيراني والرئيس الجديد بعد فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات أولاً على ايشان.