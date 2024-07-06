الصحة: إضافة أكثر من 4 آلاف سرير ضمن مشاريع البرنامج الحكومي

2024-07-06 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إضافة أكثر من 4 آلاف سرير لقدراتها الاستيعابية ضمن خطوات البرنامج الحكومي للارتقاء بالواقع الصحي، فيما أكدت العمل على افتتاح مركز هذا العام متخصص بالعناية المركزة هو الأول من نوعه في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستوى الخدمات في المؤسسات الصحية الحكومية في تطور مستمر وهنالك تقنيات تستخدم في بعض الجراحات تمكن المرضى من عمل العملية صباحاً والخروج بنفس اليوم ومن بينها الجراحة الناظورية".وأضاف، "من جهة ثانية في افتتاحات المستشفيات وعمليات إعادة التأهيل سمحت بإضافة 4100 سرير لقدرات وزارة الصحة الاستيعابية وهذه أرقام كبيرة ولدينا 250 مشروعا حالياً من الممكن أن تضيف أكثر من 10 آلاف سرير".وأوضح، إنه "من بين تلك المشاريع المقرر افتتاحها هذا العام، مشروع مهم جداً في مدينة الطب للعناية المركزة وسيكون إضافة نوعية؛ باعتباره المركز الأول في نوعه في العراق والذي يضم مستشفى متكاملا متخصصا فقط بالعناية المركزة".