2024-07-06 21:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسلطنة خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 0.8 ليصل إلى 10.442 مليار ريال عماني، مقابل 10.363 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن المركز، بلغت أنشطة النفط الخام 2.996 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة انخفاض 4.4، وتراجعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 0.1 إلى 524.4 مليون ريال عماني. ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 لتسجل بنهاية الربع الأول من 2024 ما قيمته 7.189 مليار ريال عماني مقارنة مع 6.920 مليار ريال عماني في نهاية نفس الفترة من 2023، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية. ووصل إجمالي الأنشطة الصناعية إلى 2.018 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.913 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من 2023. فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 277 مليون ريال عماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 4.893 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري.