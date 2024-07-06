ارتبط اسمه باستقالة وزير كهرباء أسبق.. الصدر ينوه لشخص "خائن ومطرود"

2024-07-06 21:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن صالح محمد العراقي، (وزير) زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، (6 تموز 2024)، عن طرد (عباس الكوفي)، من التيار "لتهم فساد".

وقال (وزير القائد) في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "نُعلم، أن الفاسد (عباس الكوفي) مطرود بتهمة الخيانة والفساد، فيمنع التعامل معه منعاً باتاً بكافة التعاملات التجارية والمالية وغيرها مطلقاً".

وأضاف "على الرغم من ذلك فإننا ندعوه للتوبة والعزلة، كما نهيب بالجميع عدم التعامل معه بعنف أو ما شاكل ذلك".

يذكر ان عباس الكوفي ارتبط اسمه باستقالة وزير كهرباء الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، (ماجد حنتوش)، عندما نسبت اليه رسالة موجهة للصدر يتحدث فيها عن تدخلات (عباس الكوفي) بعمل الوزارة، قبل ان ينفي حنتوش فيما بعد صحة الرسالة.







