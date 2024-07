مسجد الشيخ عباس الكبير في الناصرية يعلن عن برنامجه الخاص بليالي عاشوراء

2024-07-06 21:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت جمعية التضامن الإسلامي في الناصرية عن انطلاق برنامجها الخاص بإحياء ليالي عاشوراء في مسجد الشيخ عباس الكبير، وذلك طيلة ليالي العشرة الأولى من شهر محرم الحرام. وسيتضمن البرنامج محاضرات دينية ومجالس عزاء، حيث سيرتقي المنبر الحسيني كل من الخطيب سماحة الشيخ عبد الفتاح الناصري، والرادود الحسيني السيد...

