النجف الأشرف: مكتب الامام السيستاني يعلن الإثنين أول محرم الحرام

2024-07-06 21:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف أن يوم غد الأحد الموافق 7 تموز 2024 هو المتمم لشهر ذي الحجة الحرام لعام 1445 للهجرة.ويأتي هذا الإعلان بعد استطلاع هلال شهر محرم الحرام الذي لم يشاهد مساء اليوم، وسيكون يوم الإثنين الموافق 8 تموز 2024...

