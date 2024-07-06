ناصيف زيتون يعلن زفافه من دانييلا رحمة بصور على الانستغرام

2024-07-06 21:16:03 - المصدر: قناة الاولى

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بعد تصدر أخبار حفل زفاف الفنان السوري ناصيف زيتون والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مواقع التواصل وانشغال جمهورهما بالأسباب التي دفعت الثنائي إلى التكتم الشديد وعدم نشر أي صورة، لم يتأخّر الفنان الشاب كثيرا وبعد أيام على حفل الزفاف نشر الصور الأولى في حسابه عبر انستغرام.





واحتفلت دانييلا وزيتون بزفافهما يوم الإثنين الماضي بسرية تامة وبعدد قليل من المدعوين من العائلة والمقربين في فيلا في بلدة مشمش في جبيل وفق ما تسرب من معلومات.





وفرض العروسان على الحفل غياب وسائل الإعلام بشكل كامل، بالإضافة إلى منع التصوير، إذ تم وضع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة لمنع إستخدام الكاميرات.











