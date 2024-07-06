محافظة بغداد: أولوية حكومية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالصرف الصحي

2024-07-06 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضحت محافظة بغداد، اليوم السبت، مستجدات المشاريع الإستراتيجية الأربعة للصرف الصحي المنفذة من قبل المحافظة والسقوف الزمنية المحددة، وفيما أكدت أن متابعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتلك المشاريع سرعت إجراءاتها بنسبة 75% عما كان سابقا، أشارت إلى أن هنالك أولوية حكومية للتركيز على مشاريع البنى التحتية خاصة المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات.وقالت المعاون الفني لمحافظ بغداد هدى عبد الأمير للعراقية الإخبارية- وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مجاري أبي غريب الذي تم المباشرة به اليوم واحد من 4 مشاريع تتولى المحافظة تنفيذها بموجب الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والتي تتضمن مشروع أبي غريب والنهروان والوحدة وسبع البور بكلفة 750 مليار دينار فضلاً عن مشروع الراشدية التي تبلغ كلفته 60 ملياراً على ميزانية تنمية الأقاليم". وأضافت، أنه "تم اختيار شركات رصينة للتنفيذ وفق توجيهات رئيس الوزراء التي وضعت أولوية كبيرة لمشاريع البنى التحتية خاصة المتعلقة بالصرف الصحي في مناطق تعاني من نقص في الخدمات وستخدم مئات الآلاف من المواطنين بعد إكمالها وبينها مشروع مجاري أبي غريب الذي سيخدم 300 ألف نسمة، وهذه المشاريع انطلق تنفيذ البعض منها منذ آذار الماضي فيما انطلق مشروع حي الوحدة في أيار الماضي".وتابعت، أن "المشاريع ما زالت في بدايتها وسبقها إجراء المسوحات وإزالة التعارضات والآن نصب معامل الكونكريت المستخدم فيها وخاصة في صب الركائز وكذلك نصب وحدات المعالجة، وبالنسبة لمشروع مجاري أبي غريب فهو يتكون من وحدة معالجة وبطاقة 41 ألف متر مكعب باليوم، وبواقع شبكات تبلغ حوالي 388 كم تشمل شبكات مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، وذلك يضم 9 محطات للرفع خاصة بالصرف الصحي و9 محطات لتصريف مياه الأمطار".ولفتت إلى، أن "تلك المشاريع تمتد لمسافات لا تقل عن 150 كم وتتطلب وقتاً، فمثلاً السقف الزمني لمشروع الراشدية سنتان وخمسة أشهر تقريبا فيما يزيد في مشروعي أبي غريب والنهروان لأكثر من 3 سنوات، والمشاريع تنفذ على مراحل وبفقرات عمل متعددة كالحفر وسحب المياه الجوفية وفحوصات التربة".وشددت على، أن "وجود رئيس الوزراء ومتابعته واهتمامه ومعرفته بكل التفاصيل الخاصة بهذه المشاريع قلل حلقات الروتين وسرع حسم التعارضات والإجراءات بنسبة 75% قياساً بالسنوات الماضية".وأعلنت محافظة بغداد، اليوم السبت، المباشرة بأعمال مشروع مجاري أبي غريب الإستراتيجي، والذي يعتبر من المشاريع الكبيرة والمهمة الذي تشرف عليه ملاكات مجاري محافظة بغداد.وأضافت، أنه "تمت المباشرة بست محطات شملت أعمال الحفريات، وسيتم إنجاز العدد المتبقي لحين استحصال الموافقات اللازمة"، مشيرة إلى، "حفر أغلب الأحواض الرئيسية، وكذلك أعمال البايلات الاختبارية، حيث سيتم قريبا المباشرة بالشبكات بعد استحصال الموافقات اللازمة".